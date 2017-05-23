Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы

Во время концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере произошел взрыв, позже квалифицированный как теракт. В результате взрыва погибли 22 человека, более 50 -ти получили ранения.

Взрывное устройство сработало за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» вечером в понедельник, 22 мая, за несколько минут до завершения концерта. На трибуне в момент взрыва находились несколько десятков тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Представители правоохранительных органов Великобритании заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

«Мы работаем, чтобы получить полную информацию о том, что полиция считает ужасающим террористическим актом. Все наши мысли с жертвами и семьями тех, кто пострадал», — сказал премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Это крупнейшая террористическая атака в Великобритании за последние десять лет. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт.

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