Торговые площади в Чехии вырастут в 2017 году

Торговые площади в Чехии в этом году вырастут на 57 тыс. кв. м. На конец прошлого года торговые площади всех супермаркетов и торговых комплексов в Чехии занимали площадь 1,63 млн кв. м. Этого перестало хватать. К такому выводу пришла компания Cushman & Wakefield, занимающаяся вопросами коммерческой недвижимости. Связано это с тем, что покупательная способность чехов растёт, среднегодовые продажи выросли в прошлом году на 8%, включая и интернет-покупки. Чтобы не терять клиентуру, торговые центры должны создать лучшие условия для своих покупателей. Большей частью рост площадей произойдёт из-за расширения уже существующих торговых комплексов.

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