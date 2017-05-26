Трагедии в пражском метро

25 мая, в течение дня, в пражском метро пострадало сразу два человека. Официальной причиной первой трагедии стал эпилептический припадок, который случился c 30-летним мужчиной в 07:45 на станции метро Pražského povstání. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в одну из пражских больниц. Причину второго несчастного случая полиция пока еще выясняет и никаких официальных заявлений не делает. Причиной инцидента может быть как несчастный случай, так и попытка спланированного самоубийства. Известно только то, что около 22:30 на станции метро Nádraží Veleslavín мужчина попал под поезд. 49-летний пассажир остался жив, но получил сильную травму головы. Полицейский и прибывшие медики оказали необходимую помощь пострадавшему и доставили его в больницу.

Работа метро была приостановлена на 1 час.

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