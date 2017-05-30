У Константина Лавроненко появился шанс пожать руку Кайинеку

Политический кризис в Чехии стал неожиданным подарком и победой человека, чьё имя в силу разных обстоятельств стало легендарным. До сих пор в кругах чешской общественности нет единого мнения о том, совершил ли Йиржи Кайинек те преступления, за которые был осуждён на пожизненный срок. Милость, которую осуждённый долго ждал, пришла неожиданно и подняла новую волну интереса к его особе. «Пражский телеграф», отзываясь на интерес читателей, публикует интервью с актёром Константином Лавроненко, сыгравшем Кайинека в фильме «Изгнание».

Герои Константина Лавроненко — мужественные, сдержанные, с внутренней экспрессией и какой-то обречённостью и болью в глазах, способные вести диалоги без слов, держать паузу. Разноплановость сыгранных им персонажей говорит о безусловном таланте артиста.

И это не только мнение его поклонников. На 60-м Международном Каннском кинофестивале (2007) за главную роль в фильме «Изгнание» режиссёра Александра Звягинцева Константин Лавроненко был назван лучшим актёром.

Именно Константина пригласил сниматься в своём фильме «Кайинек» молодой чешский режиссёр Петр Якл. Фильм в своё время получил широкий резонанс в обществе и сейчас переживает вторую волну спроса. Многие критики отмечали замечательную игру российского актёра. В начале августа в Праге состоялась премьера «Кайинека», на которую прибыл и сам Лавроненко.

Константин любезно согласился дать интервью корреспонденту «Пражского телеграфа» Марии Урсул, ПТ публикует его для наших читателей.

Скажите, Константин, когда Вы прочитали сценарий, каким представляли себе Кайинека?

Когда я получил сценарий в Москве, я даже не знал, что существует такой человек. Сценарий был настолько интересен сам по себе, что мне хотелось встретиться с режиссёром. Уже после того как я приехал в Прагу, я узнал о судьбе этого человека, потом узнавал о нём всё больше и больше. Когда сказали, что состоится наша встреча, я не знал, как всё будет происходить. Конечно же, эта встреча очень многое дала, придала силы для работы.

Не могу себе представить встречу в тюрьме. Как это происходило?

Комната, в которой мы с ним встречались, была разделена на две части. Сначала впустили Йиржи за специальную решётку во всю стену. Потом вошли мы, и фактически с первых мгновений всё напряжение момента исчезло. Нас представили, мы пожали руки, сели. Я сел в метре от него. Он держался очень достойно, с улыбкой на лице. В основном говорил он, спокойно и ясно рассказывал обо всём, что с ним происходило.

Он говорил: «Я здесь незаслуженно». Он пытается доказать это своей жизнью в неволе каждый день, на протяжении уже очень долгого времени. Он делает всё, чтобы его не «съела» эта тюремная чернуха. Он следит за собой, следит за чистотой, стирает рубашки, моет камеру, чего, в принципе, не должен делать. Он очень сильная личность.

Об этом говорит уже одно то, что он долгие годы противостоит аппарату, который подавляет всё человеческое в человеке. Но, как мне кажется, в любой стране тюремная система на это и направлена. Трудно предположить, что кого-то она перевоспитывает. С одной стороны, да, человек отвечает за свои поступки, но совершается много судебных ошибок, и люди порой страдают безвинно. Я сейчас говорю не только о Йиржи Кайинеке.

Какие чувства Вас охватили на этом свидании?

Могу только добавить, что это свидание было достойным. Этот человек столько лет живёт надеждой! Чтобы вы могли себе лучше представить картину происходящего, скажу, что это было похоже на то, как если бы люди сидели в зрительном зале и смотрели кино, где все герои фильма не плачут, а люди в зале сидят и рыдают. Все, кто присутствовал на свидании, не могли сдержать слёз, включая переводчицу и продюсера.

Насколько эта встреча помогла Вам воссоздать образ Кайинека?Я не разделяю свою жизнь на жизнь как таковую и на работу, поэтому могу сказать, что эта встреча повлияла на меня не как на актёра, который готовится к роли, а на меня как человека. Считаю, что для любого актёра очень важно быть «неспокойным». Эта встреча не то чтобы помогла мне «стать Йиржи», она всё время была со мной. Я утром просыпаюсь и понимаю: надо работать без устали. Я просто не могу себе позволить говорить о какой-то усталости в то время когда человек столько времени томится в неволе и не позволяет себе расслабиться. Я просто не могу поступать иначе, стыдно самому себе признаться, что ты устал.

Кайинек в прекрасной физической форме, и Вы в роли Кайинека тоже. Как Вам удаётся поддерживать такой настрой?

Это не самое сложное в работе над фильмом. Я с детства занимаюсь спортом, не профессиональным, но стараюсь форму поддерживать всегда. Тем более, что это входит в часть профессии актёра — уметь делать всё, в том числе и физические упражнения. Поэтому проблемы для меня это не составляло, думаю, и для Йиржи это не главное. Самое главное – насколько силён его человеческий дух, который невозможно сломить ничем.

Как Вы считаете, сможет ли этот фильм как-то помочь изменить существующую систему?

Если наш фильм поможет спасти жизнь одного человека, реального человека, даже если он не паинька, не невинная овечка, но это жизнь человека, а жизнь есть жизнь – то это уже победа. И если любой фильм может спасти чью-то жизнь, я не знаю, что может быть ценнее – ни одна награда, ни одно признание этого не стоят. Если наш фильм этому поспособствует, я буду только счастлив.

Есть ли в России подобные фильмы и как их снимают?

К сожалению, не могу назвать ни одного такого российского фильма. Я сомневаюсь, что мы могли бы договориться с властями о съёмках прямо в тюрьме, как это происходило в Чехии, где мы снимали не в одной, а сразу в двух тюрьмах. Но надеюсь, что ситуация поменяется, у нас уже многое меняется, правда, с кино очень медленно. Но будем надеяться.

А существуют перспективы показа фильма в России?

Мне бы хотелось, чтобы фильм звучал не только в России, чтобы он вышел за пределы чешской истории. Есть вещи, которые вне нации.

Вы волновались перед премьерой?

Нет, волнений не было. Есть надежда, что зритель увидит фильм. Я желаю, чтобы человек, который придёт его посмотреть, испытал сильные эмоции, добрые чувства и помыслы. Этого как раз не хватает в нашей жизни. Я надеюсь, что наш фильм даст это.

Будет очень здорово, если зритель будет покидать зал с болью в сердце, если он почувствует ту боль, которую перенёс герой фильма, и в то же время почувствует ту же надежду. Я считаю, что у фильма два финала. Один мы увидели, а второй, я надеюсь, будет, когда Йиржи выйдет на свободу, и мы сможем пожать ему руку. Я в том числе.

На экраны Чехии вышел триллер о самом известном заключённом Чехии Йиржи Кайинеке. Главную роль в фильме сыграл популярный российский артист Константин Лавроненко.

В августе 2010 года фильм «Кайинек» был самой ожидаемой премьерой лета. Интригующий сюжет о самом известном заключённом Чехии – осуждённом на пожизненное заключение за двойное убийство Йиржи Кайинеке, который смог сбежать из самой охраняемой тюрьмы Чехии, грамотно выстроенная по голливудским стандартам рекламная кампания, и, конечно, громкие имена артистов, игравших не только главные, но и второстепенные роли, обещали как минимум нестандартное зрелище. Самого Йиржи Кайинека сыграл вошедший в зенит своей славы российский артист Константин Лавроненко, награждённый в 2007 г. «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме Андрея Звягинцев «Изгнание».

Фильм показывает борьбу человека с системой, на что смотреть всегда полезно ради укрепления собственной уверенности в своих силах. Фильм стал вехой в истории чешского кинематографа, потому что он сделан в хороших стандартах хорошими специалистами. В частности, нельзя не отметить работу Франтишека Антонина Брабеца, которого не зря считают лучшим оператором современной Чехии.

Продюсером и одним из идеологов фильма стал Игорь Конюков, владелец компании Hollywood Classic Entertainment, бывший директор певца и музыканта Владимира Кузьмина. С его лёгкой руки в чешском фильме появились русский актёр Константин Лавроненко, поляк Богуслав Линда, популярные артисты из Словакии и Германии. И этот русский след в истории чешского кинематографа стоит того, чтобы обратить на него внимание.

Накануне премьеры Игорь Конюков в эксклюзивном интервью рассказал об истории создания фильма шеф-редактору издательства «Пражский телеграф» Наталье Судленковой.

Режиссёром фильма «Кайинек» стал бывший спортсмен и каскадёр Петр Якл. Вам как продюсеру не страшно было доверить такое серьёзное дело начинающему?

Петр не должен быть с самого начала режиссёром. Просто он жил пять лет этой историей, жил этим проектом, пытался найти инвестиции. И ему удалось убедить меня.

Что сыграло ключевую роль?

Когда он мне первый раз послал этот сценарий, то он у меня пролежал на ночном столике месяца три. А потом был такой момент в жизни, когда у меня появилось много свободного времени, и я решил прочитать этот сценарий. Обычно читаю день-полтора, а здесь в течение трёх часов проглотил его, потому что очень быстро читалось, и он мне показался очень интересным. На следующий день я позвонил Петру и говорю: «Давай будем делать это кино, мы вступаем в этот проект». Сначала был один режиссёр, потом другой, а потом мы поняли, что всё это не то, потому что для Петра это дело пяти лет его жизни. И решили доверить ему съёмки.

А какой был бюджет фильма? Лента очень зрелищная, в ней разбивается новенький Volvo, хрустят кости, охранники по ночам стреляют в голубей, практически нет компьютерных эффектов…

Бюджет не назову, потому что мы ещё его не подсчитали до конца. Думаю, что около трёх миллионов долларов, что для чешского фильма более чем прилично. Но и эта цифра в принципе не окончательная, мы подсчитаем, надеюсь, не прослезимся. Я уверен, что интерес зрителей здесь в Чехии к этому фильму будет огромным.

Чья это была мысль, пригласить на роль наёмного убийцы Константина Лавронеко?

Она была не совсем моя, сначала была мысль пригласить кого-то из украинцев, потому одна украинская компания хотела быть сопродюсером фильма. Но я сказал, что сделаю всё сам, позвонил в Москву в Гильдию киноактёров, и мне дали телефон Кости. Я связался с ним, мы встретились в Москве, я объяснил ему всю ситуацию.

Кстати, а были альтернативы Лавроненко?

Да, были. Сначала на эту роль рассматривался Владимир Машков.

А в каких фильмах Вы видели Константина Лавроненко?

В «Возвращении», естественно.

А потом Петру Яклу оставалась только согласиться с Вашим предложением либо у него были варианты?

Во-первых, я сказал Петру, что пока ни в одном чешском фильме не играл обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Во-вторых, когда я ему показал фотографию Кости в интернете, Петр воскликнул: «Он же страшно похож на Кайинека!» И потом всё поехало!

Вы довольны работой актёров?

Я жутко счастлив, что Костя согласился играть у нас. Я считаю, что он подтвердил ещё раз, что он – великолепный актёр, актёр европейского масштаба. Надеюсь, что и ему фильм жутко понравится.

В фильме сыграли также популярные артисты из других стран – Польши, Германии, Словакии. Это был такой маркетинговый ход?

В общем, да. На премьеру фильма приезжают потенциальны дистрибьюторы из Польши, Германии, Словакии.

А из России?

Российские тоже интересуются, но я не уверен в том, что там будет реально добиться проката в кинотеатрах, скорее, закупят для показа по телевидению и видео.

Мария Урсул

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