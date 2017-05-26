У стен посольства Российской Федарации в Праге пройдет митинг против коррупции

12 июня у здания посольства Российской Федерации пройдет митинг против коррупции. Акция протеста станет продолжением демонстрации под названием «Он вам не Димон», которая прошла 26 марта у стен посольства РФ в Праге. Организаторами акции протеста выступили российские студенты, которые проходят обучение на территории Чешской Республики. По данным организаторов акции число участников будет около 150 человек. Главной задачей акции — получить развернутый ответ от властей РФ на расследование под названием «Он вам не Димон», которое обвиняет премьер-министра России Дмитрия Медведева в коррупции. Акция протеста стала масштабной благодаря громким заявлением Алексея Навального.

Место: Pod Kaštany (Praha 6 — Bubeneč)

Время: 18.00

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