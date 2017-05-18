Убийство из-за любви: чех убил свою возлюбленную в России

В городе Владимире ( Россия ) 30-летний мужчина в подъезде многоэтажки зарезал свою возлюбленную: убийство произошло на глазах у семилетней дочери потерпевшей. Шекспировские страсти с трагическим финалом: в СУ СКР по Владимирской области подтвердили информацию о том, что обвиняемому вынесли приговор в 11 лет. Сторона защиты обвиняемого подаст апелляцию.

Напомним, что 7 августа 2016 года, на улице Комиссарова во Владимире произошло жестокое убийство: мужчина с чешским гражданством зарезал даму своего сердца и случилось это на глазах у ее 11 летнего ребенка.

По данным СледКома, пострадавшая — 28-летняя жительница Владимира, ее убийца — хороший знакомый 30-летний мужчина. Как рассказали в СКР, мужчина в юности любил эту девушку. Но она вышла замуж за другого, в семье родилась девочка. Однако семейная жизнь не задалась, пара развелась. И тут на горизонте объявился прежний воздыхатель.

В день убийства парень пришел к своей возлюбленной с очередной «порцией» претензий на ее руку и сердце. Женщина открыла дверь, вышла на лестничную площадку — она доверяла своему знакомому: никто не ожидал от мужчины ничего плохого. Случился конфликт, вылившийся в убийство из категории «не будешь моей — не будешь ничьей»: мужчина нанес своей жертве несколько ножевых ударов.

Трагедия произошла на глазах у дочери погибшей, с ребенком сейчас работают психологи. Также очевидцами произошедшего стали соседи жертвы. Убийца после содеянного пустился в бега, как говорят в СледКоме. Его задержали сегодня ночью на улице во Владимире. Следствие благодарит за содействие сотрудников угрозыска УМВД по Владимирской области.

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