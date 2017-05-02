Уборка могилы и памятника русскому солдату Белякову в Праге

В Праге немало неприметных памятников, а слоя событий, смены эпох и поколений оставляют раз за разом свои штрихи на них. Что-то уносится рекой времени, но большинство отметин Прага и ее жители бережно сохраняют. Одним из таких примет времени является могила воину-освободителю товарищу Белякову, которую ежегодно и уже традиционно перед 9 мая убирает Наталья Судленкова ( шеф-редактор газеты «Пражский телеграф» ) вместе со своими близкими и родными людьми. Могила и скромный памятник русскому солдату Белякову находится у Лоретанской площади, где 8 мая состоится акция «Бессмертный полк». Те, чьи родные и близкие внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, как на фронте, так и в тылу, смогут выйти на площадь с фотопортретами своих родственников.

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