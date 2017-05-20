Ученые создали многоразовую бумагу

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде разработали многоразовую бумагу, на которой можно печатать при помощи света.

В новом материале используются особые наночастицы, способные изменять свой цвет под воздействием ультрафиолета. Тончайшее покрытие, содержащее эти наночастицы, может быть нанесено на поверхность практически любых материалов. При этом стереть написанное на бумаге можно посредством ее нагрева до температуры в 120 градусов Цельсия. По словам автора изобретения, профессора Калифорнийского университета Ядонга Ина, «перезаписываемая бумага может быть успешно использована для изготовления газет, журналов, рекламных плакатов и другой печатной продукции, информация на которой имеет малый срок актуальности». Кроме печатной области, технологию можно использовать, к примеру, в различных датчиках, стикерах со сроком годности продуктов и т. д.

Для производства обычной бумаги ежегодно используются десятки тонн дерева, следовательно — гектары вырубленного леса. Бумага, на которой можно писать при помощи световых волн и впоследствии использовать многократно, поможет сократить ущерб, наносимый природе бумажным производством.