Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

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Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины
Санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда».
Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции. Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.
Напомним, что МВД Украины еще в середине февраля призывало запретить на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти ресурсы «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».
© 2017, ↑ Пражский Телеграф
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