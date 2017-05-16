Украина решила заблокировать «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники»

Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», холдинга Mail.Ru Group, в который входят эти соцсети, и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины

Санкции, предусматривающие запрет на вещание и блокирование активов, введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», ТНТ и «Звезда».

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции. Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

Напомним, что МВД Украины еще в середине февраля призывало запретить на Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». По словам советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эти ресурсы «полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами».

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