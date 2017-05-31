Услуга класса «люкс» – массаж дома

Очень многие люди не ходят на массаж только потому, что для этого им приходится куда-то идти и ехать, а времени на это у них нет. Навстречу таким клиентам и пошли специалисты салона MASAŽE MARTIN в Праге.

«Эти услуги я ввёл в основном по желанию своих клиентов, – рассказал корреспонденту ПТ Martin Šebek – В своём большинстве это очень занятые люди, которые берегут своё рабочее время. Кроме того, они любят максимальный комфорт, а массаж, проводимый у них дома, является для этого идеальным решением».

Конечно, вы все знаете, как, особенно в зимнее время, не хочется выходить после массажа на улицу. После массажа дома вам не нужно никуда идти, и вы можете расслабиться в домашнем тепле. Это увеличивает расслабляющий эффект массажа, и обеспечивает полную релаксацию тела.

Массажи можно заказать не только домой, но и в номер отеля, в помещение фирмы; массажи хорошо делать после занятий спортом или во время тимбилдинговых мероприятий.

Специалисты предлагают все виды массажа. Вы можете по-разному их сочетать и найти идеальное решение согласно вашим желаниям и потребностям.

Вы можете заказать следующие виды массажа:

Классический массаж

Расслабляющий массаж

Рефлексотерапию

Массаж для беременных

Холистический (пульсационный) массаж

Лимфатический массаж

Классический массаж

Идеально подходит для расслабления напряжённых мышц, при спазмах, а также для вымывания молочной кислоты из мышц. Улучшает кровоснабжение и способствует общему восстановлению обмена веществ и физических функций. Помогает также при головной боли, (которая часто бывает вызвана именно спазмом шейного отдела позвоночника или спины) и улучшает кровоток.

Расслабляющий массаж

Целью этого массажа является, прежде всего, релаксация, психическое и физическое расслабление. Мы не пытаемся проникать глубоко в ткани и мышцы, как это происходит при классическом массаже. Таким образом, он мягче и спокойнее, и даёт полное расслабление тела.

Рефлексотерапия

С её помощью можно ликвидировать энергетические блокады отдельных органов или участков тела. Она помогает освободить заблокированную энергию и вернуть обратно в кровоток, а энергетически ослабленные органы и участки укрепить и оживить. Эти рефлекторные зоны находятся практически по всему телу, но лучше всего эта техника работает на ступнях ног и на руках, где эти зоны поддаются наибольшему эффективному влиянию.

Массаж для беременных

Такой массаж очень полезен и маме, и ребёнку. Во время беременности позвоночник, а также все окружающие его мышцы испытывают большое напряжение. В результате даже внутренние мышцы находятся в напряжении, и это может привести к тому, что ребёнку в утробе матери не хватает места, которое он должен иметь. При регулярном массаже мы освобождаем будущую маму от боли мышц спины и от общего напряжения. Так у ребёночка появляется больше места, и он укладывается в лучшее положение для родов. Массаж делается на боку или в сидячем положении мамы.

Холистический массаж

Этот массаж осуществляет комплексный уход за вашим телом. Расслабляет мышцы, кости, суставы, работая с меридианами (энергетическими путями), акупунктурными точками и светоотражающими точками. Действует на весь организм, включая и внутренние органы. Состояние внутренних органов, в свою очередь, тесно связано с эмоциональным миром человека и его психикой. Эта терапия оказывает далеко идущее целостное воздействие, но всегда исходит из ваших конкретных потребностей и пожеланий. Лечение осуществляется «в сухом виде», на футоне, необходимо иметь удобную одежду для массажа.

Лимфатический массаж

При лимфатическом ручном массаже мы работаем на основе мягкой массажной техники, отстраняя лимфатическую жидкость и избыточную воду из тела. Этот массаж является лечебным и очищающим. Помогает предотвратить развитие целлюлита и избавляет тело от возникших отёков, а также от токсинов. Способствует правильной циркуляции жидкости в организме, запускает целый организм и обмен веществ. Лимфатическая система имеет большое влияние на иммунитет. В лимфатических узлах находятся белые кровяные тельца, которые при правильной работе лимфатической системы борются против внешних патогенов. Этот массаж оказывает сильно выраженные лечебный и косметический эффекты.

Если вы не уверены с выбором массажа, позвоните нам, и мы вместе найдём идеальное решение.

Masáže – Martin Šebek

Sabinova 239/4

Praha 3

+420 737 932 317

masmartin@seznam.cz

www.masazemartinpraha.cz

www.masaze-domu.com

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