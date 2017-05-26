Усыпальница чешских сановников

Собор Святого Вита в Праге является бесспорным архитектурным шедевром, наследием череды исторических поколений. Но жемчужина готики является не только местом богослужений, а в прошлом богатых коронаций, – это последнее пристанище великих людей чешской земли: от монархов и архиепископов до представителей дворянства.Первый камень кафедрального собора был заложен ещё в 1344 году, однако строительство его с долгими перерывами растянулось вплоть до XX века, а точнее до 1929 года. Именно поэтому в архитектурных тонах и внутреннем убранстве собора перемешивается сразу несколько элементов: готические, ренессансные и барочные. Фасады храма украшает тонко проработанная каменная резьба, а также старейшая из сохранившихся мозаик в Чехии «Страшный суд», которая располагается над Золотыми воротами на южном фасаде собора.

От скульптур до останков

Уникальной особенностью кафедрального строения является его скульптурная галерея, где вниманию посетителя представлены статуи короля Карла IV; первых архитекторов собора: француза Матье из Арраса и чеха Петра Парлержа; пражских архиепископов и других деятелей, внёсших свою лепту в возведение старшей половины костёла. Самой роскошной частью храма является часовня Святого Вацлава, считающегося небесным защитником и покровителем Чехии. Капелла украшена фресками и великолепной мозаикой из агата, аметиста, яшмы, сердолика и других полудрагоценных камней.

Собор Святого Вита при этом является не только символом государства в целом, но также и усыпальницей важнейших особ чешской истории. Здесь мы можем найти свыше 30 имен правителей и церковных сановников. Исторические гробницы находятся непосредственно внутри собора Святого Вита, а также в сегодня недоступных для посещения гостей подземных пространствах.

Визуально доминантой костёла является Колинов королевский мавзолей из белого мрамора, названный по имени голландского скульптора Колина, который вытесал его по заказу Максимилиана II и его брата Фердинанда Тирольского. В 1589 году отдельные части этого объёмного сооружения были привезены в Прагу из мастерской скульптора в Инсбруке и собраны на месте. Мавзолей является последним пристанищем королей XVI века: императора Фердинанда I, его супруги Анны Ягеллонской и их сына Максимилиана II. Впервые эти могильные плиты были сдвинуты спустя 400 лет, в 1974 году, для детального процесса эксгумации.

Не доступно для каждого

Под мавзолеем скрывается королевская гробница, являющаяся усыпальницей именитых чешских королей. Эта однокамерная крипта размером 9,3 х 5,2 метров с цилиндрическим сводом была построена в период правления римского императора и чешского короля Рудольфа II, который также принял решение о переносе в новую усыпальницу останков Карла IV и всех похороненных из старой усыпальницы под алтарем.

В 1928–1935 годах под руководством архитектора Камила Гилберта был создан новый вход в гробницу.

Последние работы по реконструкции усыпальницы провёл в 1934–1935 годах Камил Рошкот. Кроме двух мраморных гробов, в одном из которых уложены останки великого чешского короля Карла IV , а во втором – его четырёх жён, сегодня здесь же покоятся останки Рудольфа II Габсбургского, Ладислава Погробки, Йиржи из Подебрад, Вацлава IV и Рудольфа II.

Как последний член правящего рода Габсбургов здесь была похоронена Мария Амалия, герцогиня из Пармы, эксгумация которой была осуществлена осенью 1971 года.

Часовни в старой части костёла стали последним приютом для князей и королей из рода Пржемысловичей. Здесь же покоятся чешские архиепископы, среди них особо стоит отметить останки пражского епископа св. Войтеха. Ну и, конечно, местом паломничества верующих людей является серебряный саркофаг работы Фишера фон Эрлаха, где находятся останки св. Яна Непомуцкого.

Погребения великих продолжаются

В своё время коммунистический режим вызвал более чем пятидесятилетний перерыв в погребальной традиции, тем самым отказав в возвращении тела кардинала Йозефа Берана из Рима обратно в Прагу. «Многоуважаемый кардинал, ушедший из жизни в 1969 году, таким образом должен был найти свое пристанище в усыпальнице под собором Святого Петра в Риме неподалеку от папских гробниц. Сегодня тем не менее решается вопрос о его возможной транспортировке в Прагу. Именно это господин Беран и хотел перед смертью, написав такое пожелание в своем завещании», – констатирует патер Владимир Келнар, епархиальный хранитель реликвий.

В конце марта 2017 года место своего последнего отдыха в соборе Святого Вита нашёл и ушедший из жизни кардинал Мирослав Влк, недавно погребённый в соборной часовне под названием Новая архиепископская. Данная часовня была возведена около 100 лет назад в качестве достройки основного собора. «Ранее пражские архиепископы были погребены по левую сторону от алтаря в старой части собора. В новой части собора также покоятся архиепископ Франтишек Кордач, его наследник Карл Кашпар, похороненный в 1941 году, и далее Франтишек Комарек, нашедший здесь место в 1922 году», – констатирует Мартин Опатрны, управляющий пражским капитулом собора.

Евгений Бессонов

Похожие статьи