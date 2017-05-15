В аэропорту Праги начались проверки багажа без присутствия владельцев

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Начиная c 15 мяа аэропорт имени Вацлава Гавела перешел на новую систему проверки безопасности багажа. Государство дало сотрудникам безопасности аэропорта больше полномочий. Теперь сотрудник аэропорта может без указания причины и без спроса выбрать чемодан любого из пассажиров и провести осмотр содержимого. Главной задачей дополнительного контроля является проверка всех пассажиров на контакт с взрывчатыми веществами.
Но, за сохранность багажа пассажиры могут быть спокойны, так как вскрытие чемодана работником аэропорта будет фиксироваться на камеру и далее протоколироваться. На каждый вскрытый чемодан сотрудники службы безопасности будут вешать специальную ленту и прикладывать документ подтверждающий вскрытие багажа без присутствия его владельца. В случае повреждения самого чемодана или предметов в нем, пассажир сможет получить компенсацию в рамках процедуры рекламации, заявление на которую нужно будет подать в аэропорту прибытия.
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