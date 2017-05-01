В Барселоне установили счетчик, отслеживающий число погибших беженцев

На днях на городском пляже «Барселонетта» появился «счетчик позора» – аппарат, круглосуточно отсчитывающий количество погибших беженцев

Установку счетчика на пляже инициировала новый мэр Барселоны Аду Колау. Цифровое табло отсчитывает количество погибших беженцев, пользуясь постоянно обновляющейся статистикой Международной организации по миграции. На сегодняшний день цифра составила 3120 человек, но число продолжает расти. Под экраном расположена надпись: «Это не просто цифры, это люди».

«На этом пляже мы можем увидеть и чудесное Средиземное море, и эту ужасающую цифру. Люди погибли, потому что никто не смог обеспечить им безопасную транспортировку до материка», – отметила мэр города.

Аду Колау – один из самых прогрессивных политиков Испании. Именно она пропагандирует урбанистическую революцию, согласно которой половина дорог должна закрыться, превратившись в пешеходные зоны.

Фото www.proreklamu.com, www.sostav.ua

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