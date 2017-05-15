В ЕС заверили Украину в поддержке на пути к евроинтеграции

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заверил Украину в поддержке Евросоюза на пути к евроинтеграции. Так, он заявил, что ЕС будет поддерживать страну финансово, политически , а также сопровождать реформы.

Свое заявление Мингарелли сделал в Киеве во время приветственного слова на открытии Дня Европы. «Украина сделала выбор в пользу европейской интеграции. И я хочу заверить вас, что Украина не будет двигаться сама по этому пути. Мы будем помогать политически, финансово и давать лучшие советы о том, как справиться с проведением реформ в Украине», – сказал глава представительства ЕС в Украине. ЕС стоит рядом с Украиной в то время, как перед вашей страной стоят огромные вызовы, как в сфере безопасности, так и в социальной и экономической сферах, – подчеркнул он.

Мингарелли также выразил восхищение решительностью украинцев в противостоянии внешней угрозе. «То, что происходит сегодня в Украине, на самом деле касается всей Европы. Мы действительно восхищаемся украинцами, их решимостью быть сильнее перед лицом внешней угрозы, взять судьбу в свои руки и строить лучшую страну и лучшее будущее», – заявил глава представительства ЕС.