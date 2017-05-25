В гор. Кутна Гора пройдет музыкальный фестиваль

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Юбилейный 10 Международный фестиваль Кутна Гора-2017 ждёт гостей с 3 по 11 июня. Концерты чешских и зарубежных исполнителей классической музыки пройдут в исторических объектах города. Это уникальная возможность послушать музыку Бендржиха Сметаны и Роберта Шумана прямо под великолепными сводами собора Святой Барборы 4 июня. А убедиться в великолепной акустике капеллы Божьего тела при свечках на камерном концерте можно будет 3 июня. Продажа билетов на фестиваль уже началась, этот праздник всегда собирает много гостей и любителей классической музыки.
Стоимость билетов -300 крон.
Подробности на сайте фестиваля www.mfkh.cz.
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