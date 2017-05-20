В Каннах впервые представили фильм в формате виртуальной реальности

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На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате виртуальной реальности. Картина «Плоть и песок» (Carne y Arena) режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту посвящена миграционному кризису на границе Мексики и США.
На входе в специальный кинозал зрители получают рюкзак, VR-шлем и попадают в пустой ангар с рассыпанном по полу песком. Гости надевают шлем, и помещение превращается в пустынную местность (имитация границы США и Мексики). Внезапно раздаются крики людей, над головой появляются вертолеты, а из тени выпрыгивают пограничники. Шестиминутная лента рассказывает о попытке беженцев пересечь американскую границу. История заканчивается арестом. Инсталляция проработает в Каннах до 28 мая. Затем ее перевезут в музей Fondazione Prada в Милане.
Алехандро Гонсалес Иньярриту известен по картинам «21 грамм», «Вавилон» и «Сука-любовь». В 2015 году режиссер получил три «Оскара» за фильм «Бердмэн» («Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий»). В прошлом году на премии «Оскар» Иньярриту снова назвали лучшим режиссером — за ленту «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.
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