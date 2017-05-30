В Карловых Варах предотвращена крупная бандитская сходка.

В Карловых Варах предотвращена крупная бандитская сходка. В числе задержанных – Гела, Гия Кутаисский и Робсон.

О том, что в Карловы Вары прибывает «воровская» делегация, которая намерена короновать двух новых «законников», силовики узнали заранее. Благодаря этому 13 мая детективам Управления по противодействию организованной преступности МВД ЧР удалось предотвратить криминальную сходку. Полицейские провели задержания, в результате чего в изолятор временного содержания были помещены трое действующих «воров в законе»: Гайоз Звиададзе (Гия Кутаисский), Гела Кардава (Гела) и его недавно коронованный «крестник», житель Москвы Дмитрий Забродин.

Финансовым организатором мероприятия чешские и российские СМИ называют «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна, также оказавшегося в числе задержанных. Информацию о его задержании подтвердил дипломатический источник РУСАРМИНФО.

Отметим, что Рубен Татулян по кличке Робсон известен как предприниматель и меценат, помощник депутата Государственной Думы Александра Карелина и президент Федерации борьбы города Сочи. Он также является совладельцем и председателем совета директоров ЗАО «СПА-отель «Весна», ООО «Новый Век Медиа» и нескольких коммерческих объектов в Сочи общей площадью около 70 000 кв. м с выручкой порядка 850–900 млн рублей в год.

Но молва упорно называет Рубена Татуляна не просто предпринимателем, а смотрящим за Сочи от криминального мира. По данным «Преступной России», Робсон возвысился после смерти криминального авторитета Карася – Эдуарда Кагосяна, который являлся в Сочи смотрящим от деда Хасана. Татулян сблизился с зятем Карася Анзором Сырцовым и смог получить полномочия наместника деда Хасана на управление всеми его активами в данном регионе.

Под дипломатическим прикрытием

Хотя Татулян не опровергает факт своего нахождения в Карловых Варах, он решительно отрицает факт задержания. По его словам, поездка в Чехию была исключительно «оздоровительной». «Для меня это многолетняя, давняя традиция. И абсолютно никакая не тайна и не новость для тех, кто меня знает. Я поклонник этого курорта. Считаю его одним из лучших в своём роде», – сказал он в интервью собственному изданию «Век».

Позже в интервью Tert.am Татулян заявил, что распространённые сведения, будто он был задержан во время коронации «воров в законе», не соответствуют действительности. «Мой адвокат уже нанёс визит в полицию и заручился письменным документом за подписью начальника полиции о том, что г-н Татулян не привлекался, не задерживался, и к нему никаких претензий правоохранительные органы в Карловых Варах не имели», – цитирует его слова Panorama.am.

Бизнесмен подчеркнул, что распространение данной недостоверной информации является «частью заказной информационной кампании, инспирированной против него недобросовестными конкурентами». «Всё это абсолютная ложь, и я считаю, что здесь существует какая-то коммерческая составляющая. Телеканал «Россия», «Дежурная часть» опирались на какой-то коммерческий сайт, который называется Primecrime.ru, и этот коммерческий сайт, видимо, за деньги, видимо, кому-то это нужно, написал такую чушь. Есть все документы, подтверждающие то, что данная публикация не соответствует действительности», – сказал он.

По следам Татуляна

В чешской полиции подтвердили, что 13 мая сотрудники краевого отделения действительно проверяли документы у группы иностранных граждан, среди которых был и Татулян. «По итогам операции два человека были задержаны. Один из них после установления личности был отпущен, второй был арестован в связи с тем, что его паспорт оказался фальшивым», – рассказала ПТ пресс-секретарь карловарского краевого отделения Полиции ЧР Катержина Бёмова.

По её словам, задержанный 43-летний гражданин иностранного государства был приговорён к денежному штрафу и депортации из страны. «Вместе с тем права Рубена Татуляна, обладателя дипломатического паспорта Армении, нарушены не были, также он никак не был ограничен в передвижении», – пояснила Бёмова.

Отметим, что ряд СМИ, включая «Пражский телеграф», пытались получить комментарий от посольства Армении относительно того, как г-н Татулян получил дипломатический паспорт, который, судя по всему, и позволил ему избежать задержания. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в беседе с Радио Азатутюн объяснил, что дипломатический паспорт Рубену Татуляну был выдан в установленном законом порядке.

Балаян, однако, не уточнил, для чего и с какой целью предприниматель получил дипломатический паспорт. Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства лишь сослался на закон. Вместе с тем неофициальные источники «Преступной России» сообщают, что статус «почётный консул Армении» можно приобрести за 50 тыс. долларов США.

А Haqqin.az напоминает, что правящая элита Армении, лично президент Серж Саргсян и его брат имеют близкие отношения с криминальными авторитетами, это известно давно. «В своё время покойный Дед Хасан при поддержке властей Армении устраивал воровские сходки в Ереване. Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой после своего освобождения также выбрал Ереван в качестве безопасного места для проведения воровского съезда. Так что наличие дипломатического паспорта Армении у «вора в законе» Робсона особого удивления не вызывает», – отмечает интернет-портал.

Александр Поповский

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