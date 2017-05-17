В Праге на Малостранской площади будет стоять клетка для людей

Целый месяц на Малостранской площади будет стоять клетка для людей. Сидят в ней в качестве протеста участники объединения OBRAZ, которые требуют запрета ферм для пушного зверя в Чехии. Каждый активист OBRAZа (Obránci zvířat, Защитники животных) сидит в клетке на протяжении 12 часов. Всего в акции задействовано 60 человек, которые будут сменять друг друга на протяжении месяца. Акция приурочена к заседанию парламента, запланированого на май, на котором в последнем чтении депутаты будут рассматривать запрет ферм пушного зверя в Чехии. Протестующие поставили клетку, похожую на клетки для лисиц, на дороге к парламенту.

Похожие статьи