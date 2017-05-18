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25 мая в 18:00 в фойе РЦНК в Праге откроется художественная выставка «Город в стиле импрессионизма». Картинная галерея «Galerie BM» (Карловы Вары) представляет выставку уникальных произведений, созданных российскими художниками. Среди них удивительные пейзажи заслуженного художника России, членом-корреспондентом Российской академии художеств Андрея Захарова. Гости смогут увидеть и яркие насыщенные работы, наполненные радостью бытия, радостью и о творении Божием члена союза художников России Василия Шиханова, который является протоиереем, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в г. Ярославле. Вход на выставку свободный.
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