В Праге откроют центр Бориса Немцова

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Центр займется исследованием современной России, а также состояния российского общества. Центр будет публиковать интервью, статьи и доклады. Предполагается организация конференций и семинаров.
«Мне кажется, что Прага и Чехия — очень правильное место для центра по изучению России. Во-первых, ваша страна находится не так далеко от нашей страны, во-вторых, потому что тут такая длительная культура помощи российским политическим эмигрантам, в-третьих, потому что Чехия очень интересуется происходящим в России. И вот поэтому мы и решили сделать это именно здесь», — утверждает Жанна Немцова ( дочь Бориса Немцова ). Тем не менее, Центр рассчитывает на сотрудничество не только с европейскими, но и российскими институциями.
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