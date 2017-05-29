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В Праге представлена выставка Герхарда Рихтера

В Праге представлена  выставка работ знаменитого немецкого художника Герхарда Рихтера. Экспозиция представит вниманию публики более 50 полотен, написанных в разных жанрах на протяжении 60 лет его творческой карьеры. Выставка работает  со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.
Где: Palác Kinských
Когда: 26 апреля — 3 сентября
Стоимость: 150 — 200 крон

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