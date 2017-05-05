В Праге пройдет фестиваль Merkádo 2017

Летом 2017 года фестиваль Merkádo познакомит каждого желающего с культурой, традициями и обычаями стран Латинской Америки. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по сальсе, самбе и румбе.

Где: Náměstí Jiřího z Poděbrad

Когда: 22 июня

Стоимость: Бесплатно

Веб-сайт: www.merkadofest.cz

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