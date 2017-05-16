В Праге пройдет фестиваль Metronome

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Этим летом 2017 нас ждет музыкальный фестиваль Prague Metronome Festival. Прошлогодний фестиваль прошел успешно и судя по программе на этот год, мероприятие также будет удачным.
Специальным гостем мероприятия станет легендарный британский музыкант Sting. Программу фестиваля и более подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте.
Где: Výstaviště Praha
Когда: 23 — 24 июня
Стоимость: 1690 — 2900 крон
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