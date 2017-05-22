В Праге пройдет фестиваль Milujeme Prosecco

В Праге пройдет фестиваль для поклонников итальянского игристого вина Milujeme Prosecco. Посетители смогут продегустировать не только более 100 сортов просекко, но и побаловать себя итальянскими угощениями и закусками. Фестиваль пройдет под аккомпанемент итальянской музыки. Частью мероприятия также станут презентации дизайнеров и модный показ.

Где: Sady Svatopluka Čecha

Когда: 10 июня

Стоимость: вход свободный, но еда и напитки будут платными

Похожие статьи