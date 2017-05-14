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В Праге пройдет ночь музеев

Пражские музеи, галереи и замки откроют свои двери всем желающим прикоснутся к прекрасному. Более детальную информацию о программах разных культурных заведениях можно получить зайдя на официальный сайт мероприятия.

Где: Прага
Когда: 10 июня
Стоимость: Бесплатно
Веб-сайт: www.prazskamuzejninoc.cz

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