В Праге пройдет ночь музеев

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Пражские музеи, галереи и замки откроют свои двери всем желающим прикоснутся к прекрасному. Более детальную информацию о программах разных культурных заведениях можно получить зайдя на официальный сайт мероприятия.
Где: Прага
Когда: 10 июня
Стоимость: Бесплатно
Веб-сайт: www.prazskamuzejninoc.cz
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