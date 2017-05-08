В Праге пройдет Sculpture Line 2017

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Прагу украсят уникальные скульптуры художников со всего мира, которые расположатся на городских улицах и площадях прямо под открытым небом. Взглянуть на них может любой желающей. Для удобства все объекты будут расположены на так называемой «архитектурной линии», по которой можно будет прогуляться пешком.
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