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В Праге пройдет Sculpture Line 2017

Прагу украсят уникальные скульптуры художников со всего мира, которые расположатся на городских улицах и площадях прямо под открытым небом. Взглянуть на них может любой желающей. Для удобства все объекты будут расположены на так называемой «архитектурной линии», по которой можно будет прогуляться пешком.

 Где: Прага
Когда: 1 июня — 30 сентября
Стоимость: Бесплатно
Веб-сайт: www.sculptureline.cz

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