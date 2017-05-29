В Праге пройдёт фестиваль Merkádo

Ежегодный фестиваль Merkádo представит культуры стран Латинской Америки и познакомит посетителей с их традициями и обычаями. В рамках мероприятия состоится ярмарка с ручными изделиями и национальными блюдами. Фестиваль будет сопровождаться культурной программой и танцевально-музыкальными выступлениями. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по сальсе, самбе и румбе. Вход на фестиваль по традиции бесплатный.

Где: Náměstí Jiřího z Poděbrad

Когда: 22 июня

Стоимость: Бесплатно

Веб-сайт: www.merkadofest.cz

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