В Праге пройдёт фестиваль Merkádo

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Ежегодный фестиваль Merkádo представит культуры стран Латинской Америки и познакомит посетителей с их традициями и обычаями. В рамках мероприятия состоится ярмарка с ручными изделиями и национальными блюдами. Фестиваль будет сопровождаться культурной программой и танцевально-музыкальными выступлениями. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по сальсе, самбе и румбе. Вход на фестиваль по традиции бесплатный.
Где: Náměstí Jiřího z Poděbrad
Когда: 22 июня
Стоимость: Бесплатно
Веб-сайт: www.merkadofest.cz
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