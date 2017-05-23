В Праге пройдёт Respect Festival 2017

Юбилейный, 20-ый Respect Festival возвращается в пражский Выставочный комплекс. Посетителей ждет качественная музыка, дружелюбная атмосфера и незабываемые впечатления. В этом году участие в музыкальном фестивале подтвердили исполнители со всего мира — Украины, Израиля, Эфиопии и многих других стран. Подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.

Где: Výstaviště Praha Holešovice

Когда: 17 — 18 июня

Стоимость: 450 крон

Веб-сайт: www.respectfestival.rachot.cz

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