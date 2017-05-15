В Праге прошел концерт детских хоров из Чехии и России «Пусть всегда будет солнце!»

8 мая 2017 года, в день Победы во Второй мировой войне, на Градчанской площади в Праге в третий раз состоялся ежегодный концерт детских хоров из Чехии и России «Пусть всегда будет мир!»

Концерт прошел под патронатом Президента Чешской Республики Милоша Земана, гейтмана Пльзеньского края Йозефа Бернарда, администрации гор. Красногорск и при поддержке российского Центра науки и культуры в Праге.

В рамках концерта состоялась акция «Дети рисуют мир», во время которой дети разных национальностей на больших шарах диаметром в один метр рисовали мир – то, как они себя представляют мирную жизнь.

Российскую сторону на концерте представила Детская хоровая школа «Алые паруса» из города Красногорск, выступавшая с известными российскими оркестрами и принимавшая участие в различных европейских конкурсах. Чехию представил не менее прославленный Пльзеньский детский хор, являющийся лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей в разных странах мира. В программе прозвучали популярные классические композиции, песни военных лет, народные песни на обоих языках. Как и в прошлом году, концерт завершился совместным исполнением на двух языках знаменитой в обеих странах и очень символичной песни «Пусть всегда будет солнце!». В конце песни по традиции в небо взмыли сотни красных, белых и голубых воздушных шаров, на каждом из которых на чешском и русском языках было написано «Пусть всегда будет мир!».

Программа пребывания детских хоров в Праге включала в себя не только совместный концерт, дети 9 мая приняли участие в торжественной церемонии возложения венков на Ольшанском кладбище, тем самым почтив память погибших при освобождении Праги солдат из обеих стран. Российский хор 9 мая исполнил песни военных лет и для жителей Карловых Вар на праздничном концерте для ветеранов войны. Нашлось место и отдыху – дети побывали на экскурсии в Пражском зоопарке, экскурсии по старой Праге и теплоходной прогулке.

Организатором и автором идеи концерта выступила общественная организация «За европейское мультикультурное общество». Активную поддержку при организации концерта оказал Московский дом соотечественников. Концерт поддержали крупные европейские предприятия, такие как ГК по атомной энергии «Росатом», промышленный чешский гигант «ŠKODA JS», производитель спецодежды «ČERVA», кабельная компания «KABEX» и компания «PragoEnergoProjekt». Также поддержку оказали представители среднего и малого бизнеса из обеих стран в лице компании «Aquara», «Ryor», «Česká Mincovna», «Madeta», «S.O.S. DEKORACE», «Medovnik», «Jabloňka», «Florita.cz», «Fromin», «Ruské potraviny», «Essential Communication», «Белевские сладости», «Chutnoff», «Freja», а также «Союз фруктоводов Чешской республики». Информационными спонсорами концерта выступили газета «Пражский Телеграф» и информационно-аналитический портал parlamentnilisty.cz.

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