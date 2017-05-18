В Праге прошла вторая волна акций протеста против Бабиша и Земана

17 мая в крупных чешских городах прошли акции протеста против Милоша Земана и Андрея Бабиша. На митинг вышли около 7 тыс. человек. Люди собрались на Вацлавской площади, далее марш направился в сторону Пражского Града. Акция протеста стала продолжением демонстрации недельной давности. Протестующие требуют отставки действующего министра финансов Чешской Республики Андрея Бабиша.

Далее, демонстранты выдвинули свои требования по отставке президента Милоша Земана, так как по мнению участников акции протеста действующий президент не выполняет своих обязанностей на президентском посту.

Демонстрации прошли в Праге, Брно, Остраве , Либерце, Оломоуце, Градец-Кралове, Ческе-Будеёвице и в Угерскем-Градиште.

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