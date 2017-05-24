В Прагу приезжает Стинг

Музыкант с мировым именем выступит на музыкальном фестивале Metronome. Фестиваль состоится 23 и 24 июня 2017 года на территории пражского выставочного комплекса.

В Праге Стинг представит свой новый альбом 57th and 9th, который критики называют «великим возвращением» Стинга в рок-музыку.

В Чехии Стинг в последний раз выступал в 2012 году – он дал два концерта в Праге и один в Остраве

Похожие статьи