В Прагу приезжает Стинг

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Музыкант с мировым именем выступит на музыкальном фестивале Metronome. Фестиваль состоится 23 и 24 июня 2017 года на территории пражского выставочного комплекса.
В Праге Стинг представит свой новый альбом 57th and 9th, который критики называют «великим возвращением» Стинга в рок-музыку.
В Чехии Стинг в последний раз выступал в 2012 году – он дал два концерта в Праге и один в Остраве
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