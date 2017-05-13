В России появится «налог на отдых»

Российское правительство поддержало законопроект о «налоге на отдых». Путешественникам придется заплатить 100 рублей. Курортный сбор будут платить туристы, отдыхающие в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Налог в этих регионах вводится в качестве эксперимента: если он окажется успешным, сбор введут по всей России. Собранные средства направят на благоустройство курортных зон, улучшение и обновление туристической инфраструктуры.

Проект вступит в силу с 1 января 2018 года.

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