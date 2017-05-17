В салон красоты – всей семьёй

Всей семьёй можно не только выбираться на прогулки. Хозяйка салона красоты Наталья Драгунчик считает, что незабываемыми могут стать походы и «за красотой». У них такие примеры есть. Ведь выглядеть прекрасно хочет не только женщина. А салон красоты «Beautiful Me» предлагает широкий выбор услуг, которые вызовут интерес абсолютно у каждого.

Наталья, Вы являетесь хозяйкой салона красоты. Какие услуги предлагает Ваш салон?

Услуги и процедуры самые разнообразные. Каждый клиент найдёт что-либо необходимое для себя. Мы занимаемся волосами – стрижкой, окраской – женщин, мужчин, детей (но не животных!) Наши клиенты получают услуги высшего качества. Наши парикмахеры используют лучшие средства – без химии, это натуральная косметика итальянской фирмы. Так что можно не бояться того, что волосы будут в результате процедуры повреждены. Все новинки со всего мира поступают в наш салон. То же касается и «химической» завивки (кстати, красим мы не только женщин, но и мужчин). Есть такие специальные краски, натуральные по составу и по цвету. Когда отрастут корни, не будет видно разницы, нет проблемы замаскировать седину. Детишек мы тоже стрижём, наши парикмахеры всегда найдут с ними общий язык. Они умеют договориться с любыми, даже самыми маленькими детьми. Также в салоне работает косметолог. Здесь мы принимаем клиентов, начиная с подросткового возраста. Косметолог работает с использованием двух видов косметики. Одна – более бюджетная и доступная практически всем: это чешская натуральная косметика. Её очень любят местные чешские клиентки и представительницы бывших стран Союза. Эта косметика натуральная, «народная», у неё не очень долгий срок годности, а это значит только одно: в ней нет консервантов. Настоящий парижский шик и комфорт тоже входит в наш ассортимент, и со всем перечнем услуг можно познакомиться на страничках нашего сайта.

А каков вообще критерий качественного сервиса?

Реклама – это хорошее дело. Но на неё можно попасться, как на удочку. Это не всегда гарантия качества. Мы советуем просто попробовать воспользоваться услугами нашего салона, а потом клиенту всё станет ясно само.

Вы уже упомянули мужчин. Что Вы можете сказать об услугах для сильного пола?

Да, у нас есть определённые программы ухода за внешностью мужчин, и это не только для мужчин нетрадиционной ориентации. Если мужчины попадают на приём и процедуры к нашему косметологу, то можно стопроцентно гарантировать, что они вернутся к нам. Практически все услуги, которые мы предлагаем в салоне для женщин, мы предоставляем и мужчинам (кроме, пожалуй, наращивания ресниц).

Что для Вас является символом красоты?

Ухоженность. Я не люблю неухоженные руки, волосатые ноги, подмышки, нечистые зубы… Макияж вовсе не обязателен. Чистый и ухоженный человек – вот мерило, символ красоты.

У каждого есть своя красота, и того, что Вы упомянули, достаточно, чтобы быть красивым. А что Вы планируете на будущее? Может быть, какие-то дополнения к вашему интерьеру? К диапазону услуг?

По большому счёту, нет. Пожалуй, у нас уже всё есть: красивый и удобный салон, дружный коллектив. Правда, мы что-то меняем – мебель, интерьер… Но мы постоянно стремимся узнавать что-то новое, ходим на семинары, повышаем квалификацию, следим за новинками и пытаемся их внедрять. Так что, менять нечего – только совершенствоваться!

Beautiful Me Vodičkova 41 pasáž Světozor Praha, 110 00

salon@beautiful-me.cz

+420 776 771 771

Похожие статьи