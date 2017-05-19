В шведской прокуратуре сообщили о возможном возобновлении дела Ассанжа

«Следствие может быть возобновлено, если Джулиан Ассанж окажется в Швеции в срок до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается», — заявила прокурор Марианн Ню на пресс-конференции в Стокгольме в связи с закрытием дела в отношении Ассанжа об изнасиловании, в котором он подозревается, и отмене ордера на его арест.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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