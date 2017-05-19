В Украине создадут соцсеть Ukrainians вместо «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Специалисты из канадской компании StartupSoft, разрабатывающей программное обеспечение, предложили создать украинскую социальную сеть Ukrainians и объявили сбор подписей в поддержку проекта.

«Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской (украинский специалист по продвижению в социальных сетях) готовы разработать украинскую социальную сеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в том, стоит ли это делать», — говорится в сообщении на веб-странице будущей соцсети под названием Ukrainians.

При этом на странице можно проголосовать за создание новой соцсети. Согласно сообщению, если до первого июня будет собрано более 50 тысяч голосов, StartupSoft разработает новый продукт в течение четырех месяцев.

В данный момент инициативу поддержали 6 834 человек.

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