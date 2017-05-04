В замке Стршеков пройдёт фестиваль авторской песни имени Юрия Кукина

Любители авторской песни могут собраться 22-25 июня в средневековом замке Стршеков в Усти-над-Лабем, где пройдёт атмосферный фестиваль авторской песни имени Юрия Кукина. Желающие стать участниками могут подать заявки до 22 мая. Это уже седьмой Международный фестиваль авторской песни «За туманом – 2017» имени Юрия Кукина в Чехии. В дни фестиваля в замке звучит музыка, проходят мастер-классы и экскурсии. Фестиваль ежегодно организовывает бард-клуб «Прага», чтобы популяризировать авторскую песню и открывать новые таланты. По вопросам участия в фестивале можно обращаться на электронную почту bardclub@seznam.cz

Фото www.bards.ru

Похожие статьи