Вацлавак на Вацлаваке

В самом сердце Праги на Вацлавской площади открылась выставка фотографий большого формата. На фотографиях изображена площадь и и ее будни. Выставка в центре столицы совершенно бесплатна к просмотру и проходит в рамках 9 года соревнований под названием „ Два лица Праги ”.

Фото www.centrumprahy.cz

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