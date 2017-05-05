Вацлавак на Вацлаваке

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
В самом сердце Праги на Вацлавской площади открылась выставка фотографий большого формата. На фотографиях изображена площадь и и ее будни. Выставка в центре столицы совершенно бесплатна к просмотру и проходит в рамках 9 года соревнований под названием „ Два лица Праги ”.
Фото www.centrumprahy.cz
Свежие комментарии