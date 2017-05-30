Вдова адмирала писала в Праге мемуары

14 марта 1917 года в Кронштадте восставшие матросы безжалостно убили. Его жена Надежда Вирен вместе с дочерью и зятем Зденекем Рейманом приехали в Прагу 28 декабря 1918 года как пионеры эмиграционной волны.

Героя русско-японской войны, последнего военного губернатора Кронштадта (1909-1917) Роберта Вирена закололи штыками на Якорной площади, после того как он отказался признавать власть Временного правительства. Он стал первой жертвой революционно настроенных матросов, превративших Кронштадт после Февральской революции 1917 года в Голгофу русского флота и офицерства. О Вирене в советской историографии пишут разноречиво. С одной точки зрения – это тиран и безжалостный командир. С другой – требовательный, самоотверженный, храбрый офицер.

Морским путём

Адмирал Вирен родился 25 декабря 1856 года в Новгородской губернии в дворянской, но небогатой семье. Его отец, Николай Иванович Вирен, был директором Омской учительской семинарии, содержал большую семью. Его многочисленные заслуги перед отечеством дали возможность его сыну поступить в Морской кадетский корпус.

После его окончания молодой Роберт Вирен в 1874 году был принят на военную службу, где за долгие годы и многочисленные боевые операции неоднократно награждался и поднимался по карьерной лестнице. Пожалуй, самой яркой страницей в его послужном списке стало командование броненосным крейсером «Баян». Будущий адмирал участвовал в строительстве легендарного крейсера на верфи Тулона во Франции в 1902 году.

Командующий досконально изучал корабль в течение всего времени строительства и требовал этого от офицеров, которые были командированы сюда вместе с ним. В 1903 году крейсер «Баян» был направлен на Дальний Восток, где ему пришлось сыграть важную роль в годы русско-японской войны.

Как стать адмиралом

Впервые это случилось во время атаки, предпринятой Робертом Виреном 26 января 1904 года. С точки зрения морской тактики, это был неблагоразумный поступок, поскольку крейсер оказался один на переднем плане в бою со всем неприятельским флотом. Но японцы были втянуты в запланированную командующим игру и сосредоточились на крейсере, а за это время российская эскадра выстроилась в боевой порядок и вступила в бой. И хотя из боя крейсер вышел с 10 пробоинами, он не был побеждён. Роберт Вирен был награждён Золотой саблей с надписью «За храбрость».

Ещё одним героическим поступком стало спасение тонувшего миноносца «Страшный», находившегося под обстрелом японской флотилии. «Баян» отправился к миноносцу, чтобы спасти оказавшихся в воде членов команды миноносца. За время войны он был серьёзно ранен и даже попал в плен. Но японцы, умевшие ценить мужество противника, через год отпустили Вирена.

В 1909 году Роберт Вирен был назначен главным командиром Кронштадского порта и военным губернатором Кронштадта.

В это сложное время ему снова неоднократно приходилось быть бескомпромиссным. Его приказ о фиксированных ценах на основные продукты питания вызывал недовольство у торговцев, которым хотелось использовать ситуацию для обогащения. Тем, кто его ослушается, военный губернатор пригрозил трёхмесячным арестом.

Он был убеждённым монархистом. Его кредо – беспрекословное подчинение уставу и поддержание строгого порядка и дисциплины. В Кронштадте он контролировал процесс подготовки специалистов флота, был организатором спортивных соревнований для солдат и матросов, которые и стояли в конце концов на Якорной площади, когда вершился самосуд.

Семья без отца

Адмирал Вирен был женат на Надежде Францевне Александровой, дочери действительного статского советника, которая уже после его смерти, оказавшись в Праге, написала о нём книгу воспоминаний. В Прагу Надежда Рейман (1860–1950)приехала со своей старшей дочерью Надеждой и её мужем, чехом Зденеком Рейманом. До этого зять жил в Санкт-Петербурге, где у него был ювелирный магазин «Ян Рейман». Любопытно, что Зденек Рейман был автором идеи создания Чехословацкого корпуса легионеров, который, по его мнению, должен был стать впоследствии главной силой в борьбе с Габсбургской монархией.

В политику, оказавшись на родине, в уже самостоятельной Чехословакии, Рейман возвращаться не захотел. А предпочёл карьеру промышленника, создав вместе со своим братом, приехавшим из Киева, предприятие «Автоавиа» по производству карбюраторов для автомобилей и самолётов. Все вместе они жили в старой старой семейной вилле в Добриховице.

Современники называли Зденека настоящим джентльменом. Он писал стихи и все они были посвящены его жене – Надежде Вирен-Рейман, которая была оперной певицей. Её талант был признан и она начала выступать в Сословном театре (Stavovské divadlo), позже ездила на гастроли в соседние европейские страны, Югославию и Германию. В репертуаре певицы были партия Татьяны в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин», Маргариты в опере Ш. Гуно «Фауст» и др. Муж сопровождал свою звезду в поездках как её сотрудник.

В одиночестве

К сожалению, брак оказался бездетным, что, по всей видимости, и стало поводом для развода. Второй раз Зденек Рейман женился вновь на русской эмигрантке Ольге Ивановой, когда ему было почти 60 лет, его избранница была на 30 лет моложе мужа и родила ему двоих детей.

Что касается Надежды Рейман и её дочери, то им ещё предстояло пережить оккупацию нацистов. В последние годы вдова адмирала писала воспоминания о нём. Известно, что Надежда Рейман уже после сцены работала в школе пения, которая находилась на улице Корунни 67. Она умерла в 1971 году и вместе с матерью они похоронены в крипте храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах.

Три сына семьи Винер – Николай, Георгий и Алексей жили и умерли в США. Могила Роберта Вирена долгое время считалась утерянной. После приезда из США в Россию в 2000 году дочери племянника адмирала Веры Вирен-Гарчински на лютеранском кладбище в Кронштадте был установлен памятный знак Вирену.

Ирина Кудимова

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