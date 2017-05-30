Вера Сычёва: «Театр переигрывает жизни людей»

В начале мая в Российском центре науки и культуры студенческий театр «T—Art» представил широкой публике свою трактовку известного спектакля «Эти свободные бабочки» американского драматурга Леонарда Герша. Постановка была встречена очень тепло пражским зрителем и в течение двух дней её пришли оценить более 200 человек. Корреспонденту ПТ удалось поговорить с художественным руководителем и по совместительству режиссёром театра «T—Art» Верой Сычёвой.

Вера Сычева родилась 13 апреля 1995 в городе Краснодар. Окончила негосударственное частное учреждение «Краснодарская многопрофильная школа при Кубанском университете». Как и многие дети во время обучения в школе посещала многочисленные творческие кружки и музыкальные студии. Родители всегда поощряли стремление девочки к творчеству, её день был буквально расписан по минутам: до обеда школа, после — театральный кружок, а вечером — студия эстрадного танца.

Так появилась привычка делать все быстро, эффективно и качественно. После окончания школы встал насущный вопрос — куда дальше. Конечно же, Вера хотела заниматься только тем, что ей нравится. Однако, родители, зная о конкуренции в творческой сфере, о том, насколько сложно «выжить» в мире театральном, уговорили дочь получить «более практичное» образование. Идя с ними на компромисс, Вера переехала в Чехию и поступила в Чешский Аграрный университет на специальность предпринимательство и администрация.

Но от театра не отказалась и поэтому почти сразу же после приезда, она нашла единомышленников и присоединилась к творческому кружку «MIX», а уже через год стала его неотъемлемой частью и душой компании, непосредственно способствует его расширению и преобразованию в театральную студию. Спустя пару лет Вера решила пойти дальше и создала непрофессиональный студенческий театр «T-Art» на основе уже существовавшей студии. Театр продолжает свою деятельность и по сей день, принимая талантливых людей в свои ряды. Присоединиться может каждый желающий, отбор проходит на конкурсной основе.

Вера, Вы – режиссёр, руководитель и духовное ядро одного из немногих театров, ставящих пьесы на русском языке в Праге. Вам всего 22, но за 5 лет существования театра Вы успели найти своего зрителя. Расскажите, как всё начиналось. Почему Вы решили связать свою жизнь с театром?

Начинать всегда сложно. Особенно если у тебя нет ничего. Однако я в который раз убедилась, что с друзьями, полностью разделяющими твои интересы, можно не только горы свернуть, но и собрать настоящую театральную труппу. Мне повезло не только с друзьями, но и с родителями. В детстве я собирала всю семью, усаживала перед собой и устраивала для них свои концерты, хотели они этого или нет. Как только маме надоели мои домашние моноспектакли, она по совету своего друга-режиссёра отдала меня в театральную студию. С этого момента из моей жизни исчезли все остальные интересы и хобби, впрочем, как и всё свободное время. Остался только театр, только сцена. Для меня театр – это такое необычное место, в которым ты отдаёшь очень много самого себя, своей энергии и своих стараний, а взамен получаешь такую же по силе энергию от зрителей, но она – настолько искренняя и чистая, что стараешься и из кожи вон лезешь, чтобы иметь возможность получать её снова и снова.

Получается, с того момента, как жизнь свела Вас с театром, Вы не смогли с ним расстаться и по сей день?

И да, и нет. Был момент в жизни, как раз связанный с моим переездом в Чехию. Тогда я думала, что к театру больше не вернусь. Хотя до этого я усердно готовилась к поступлению на режиссуру в Москву, но родители уговорили меня получить для начала более «практичное» образование, а уже потом делать всё что моей неспокойной душе захочется. Я согласилась, переехала в Чехию, начала учить язык, поступила на экономический и занялась устройством самостоятельной жизни, но меня не покидало чувство, что чего-то мне не хватает, что что-то я упускаю.

И это, безусловно, было творчество. Идея создания театра пришла сразу?

Нет. Путь к этому был довольно долгим. Как только я поняла, что без театра и сцены жить не могу, я начала искать что-то подобное в Праге. На просторах интернета я случайно наткнулась на объявление, в котором что-то упоминалась про поездку в Германию на театральный фестиваль. Я до самого последнего момента не знала, что эта за поездка. Тем не менее без малейшего страха поехала. Оказалось, вокруг меня собрались люди, каким-то образом связанные только одной темой – театром. Кто-то учился на экономиста или эколога, кто-то работал инженером или менеджером, но общее было у всех одно. Все мы ехали на слёт театров в город Бремен. Там я снова погрузилась в знакомую и любимую атмосферу. День и ночь у нас были мастер-классы и тренинги по актёрскому мастерству, а в конце мы, разбившись на маленькие группы, ставили небольшие спектакли. Это было замечательно. Я вернулась в Прагу с крыльями за плечами, я поняла, что даже без специального образования я могу заниматься тем, что мне нравится. Я решила собрать любящих театр людей и поставить для начала хоть одну пьесу.

Подобного рода проекты достаточно сложно осуществить даже людям с соответствующим опытом и образованием. Какие были самые большие проблемы, с которыми Вы столкнулись поначалу?

Абсолютно всё. Найти людей, найти место, продумать репертуар… Дальше – больше: нужна сцена, декорации, костюмы, а самое главное – нужен зритель, человек, без которого театр не имеет никакого смысла. Опять-таки на просторах интернета и благодаря старым знакомствам мне удалось найти людей, готовых разделить мою идею. Это были простые студенты, большинство из них никогда не стояло на сцене. Чтобы что-то поставить, нужно было их для начала обучить всему тому, что я сама знала на тот момент о театре, актёрском мастерстве, сценической пластике и т.д. Было очень сложно, мы репетировали у кого-то на квартирах, в парках, в пустых классах университета, до и после учёбы, в будние и в выходные. И вот удача повернулась к нам лицом. Судьба свела нас с Российским центром науки и культуры, который является домом для нашего театра и по сей день. Руководство РЦНК помогло нам разрешить множество проблем, за что мы им безмерно благодарны. Теперь оставалось только одно – привлечь зрителей. Первые наши представления были по сути литературными вечерами, актёрскими этюдами и небольшими сценическими зарисовками. Первые зрители – наши друзья и однокурсники, пришедшие больше поддержать нас и нашу идею, чем насладиться искусством. Естественно, мне этого было мало…

Чего же Вам не хватало? Хотелось чего—то более серьёзного?

Именно так. Я хотела отойти от формата театральной студии и сделать именно настоящий, хоть и любительский театр, который бы пользовался популярностью не только у наших друзей. После года существования мы поставили нашу самую узнаваемую на данный момент пьесу «Мятный или с лимоном?» Это французская комедия современного писателя Патрика Одеккюра, рассказывающая о тайной жизни театрального закулисья. Работа над постановкой спектакля велась довольно долго, я считаю, это самый вымученный и выстраданный нами спектакль. Всё – начиная с каждодневных репетиций, заканчивая декорациями, билетами, возможностью резервировать места заранее – делалось для того, чтобы хоть как-то дотянуться до уровня настоящего театра.

Наши усилия не были впустую, публика была в восторге от искромётной и лёгкой комедии. С этого момента к нам пришло осознание того, что всё, что мы делаем, – не напрасно, что у нас есть возможность роста, что мы способны делать серьёзные вещи и делать их хорошо. Поверив в себя, мы решили попробовать свои силы и на более высоком уровне.

Вы получили высокую оценку в Чехии?

Мы приняли участие в Международном фестивале непрофессиональных театров «Параллельные миры» в г. Барановичи. Конечно же, мы шли на риск: международный фестиваль – совершенно другой уровень, плюс наш молодой коллектив будут сравнивать с уже с годами сложившимися труппами. Наши актёры забрали награды «Лучшая главная мужская роль» и «Лучшая главная женская роль», а наша постановка получила диплом второй степени в номинации «Лучший спектакль». Мы не могли поверить в такую удачу! Спустя два года, этой весной, мы снова показали публике «Мятный или с лимоном?», никто не ожидал такого аншлага, люди приходили посмотреть пьесу не в первый и даже не во второй раз. Здесь я и задумалась о концепции, решила уже набирать не просто всех, кому это интересно, и обучать их актёрскому мастерству, а сделать именно театр, с кастингами и конкурсами. Понятное дело, что настоящих актёров сложно затащить в любительский театр играть. Однако наш театр рос, вместе с ним росли и наши собственные актёры. Из простого хобби для большинства из них это дело стало неотъемлемой частью их жизни. Мы сплотились не только как коллектив, но и как семья. Я больше чем уверена, театр необратимо поменял наши жизни. Я не представляю, чтобы я сейчас делала, не встреть я тогда этих замечательных людей. Вот так, постепенно развиваясь, помогая друг другу, мы перешли от формата кружка по интересам («MIX» – так назывался коллектив до 2016 года) к настоящему театру «T-Art», уже получившему признание со стороны зрителей и профессионалов.

Какие работы вы показали публике уже как настоящий театр?

Первая серьёзная постановка в рамках проекта «T-Art» была «Однорукий из Спокана» Мартина Макдонаха, комедия с чёрным юмором, известная в театральных кругах. Я решила отойти от лёгкости «Мятного», придать не только чёрного юмора, но и сделать пьесу настоящей трагикомедией. «Однорукий из Спокана» должен был не только открыть сезон, но и показать полное изменение в подходе к работе. С актёрами мы досконально изучили каждую роль, прописали внутренние монологи персонажей, придумали каждому прошлое и будущее. Во всех отношениях эта пьеса была намного сложнее предыдущей не только в постановке, но и в восприятии. У публики были двоякие отзывы из-за такого огромного скачка с одного жанра на другой. Кто-то говорил, что мы растём, стараемся брать уже по-настоящему сложный материал. Кому-то пьеса не понравилась совсем, поговаривали, что выше «Мятного» нам уже никогда не прыгнуть.

Вас это огорчало?

Такие неоднозначные отзывы не могли меня не расстроить. Я не находила себе места. И, наверное, чтобы доказать всем, а главное себе самой, что просто так мы сдаваться не собираемся, что мы будем только набирать обороты, я подала заявку на следующий достаточно известный международный фестиваль «Kultur on Tour» в Германии. Каково же было моё счастье, когда нас выбрали. Председателями жюри были такие известные режиссёры, как Анатолий Владимирович Ледуховский и Сергей Витальевич Шенталинский. Я знала, что именно к их критике профессионалов и следует прислушиваться. Критики было достаточно, но к моему изумлению наша постановка завоевала первое место, а Никита Третьяков, игравший Мервина, получил приз за «Лучшую мужскую роль второго плана». Наше удручённое настроение сменилось радостью, и я поняла, что нельзя никогда сдаваться и опускать руки, если что-то не получается.

«Эти свободные бабочки» появились совсем недавно?

Да, и здесь я уже выступала не как режиссёр, а как художественный руководитель целого театра. Сложно тащить всю организаторскую работу на своих плечах: нужно найти спонсоров, сделать рекламную кампанию, позаботиться о билетах, свете, звуке и так далее. Поэтому я была рада, когда к нашему коллективу присоединился молодой драматург Леван Мания, именно он срежиссировал новую постановку. «Эти свободные бабочки» – весенняя мелодрама, заставляющая задуматься о том, готовы ли мы пожертвовать собственной свободой во имя любви к близким. Яркая постановка в стиле 70-х годов прошлого столетия пришлась по вкусу всем зрителям.

Каких следующих постановок стоит ожидать от вашего театра? Какие у вас планы на будущее?

Только вперёд, не останавливаться и не сдаваться! К сожалению, театральный сезон уже закончен, однако работа в нашем театре будет кипеть всё лето. Я планирую в сентябре показать публике два спектакля, две новые работы: первая – драма, наши актёры уже готовы к такой сложной работе, вторая – детский спектакль, ведь нужно радовать и наших самых маленьких зрителей. Так что работы на лето ожидается много.

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