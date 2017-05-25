«Витязей» поставят на чешские колёса

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava, чешское машиностроительное подразделение транснациональной группы ArcelorMittal, поставит в РФ почти 1000 колёсных пар. Их планируется устанавливать на трамваях, которые будут обслуживать болельщиков в городах, где состоятся матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По сообщениям чешских СМИ, колёсные пары будут использованы при сборке 150 трамваев нового типа 71-931М «Витязь-М» вместимостью до 265 пассажиров. По информации ГКНПЦ им. Хруничева, низкопольный трёхсекционный трамвайный вагон модели 71-633 был спроектирован специальным конструкторским бюро Усть-Катавского вагоностроительного завода им. Кирова в партнёрстве с ОАО «ТрансМашГрупп».

Длина вагона – 26 м, ширина – 2,5 м, полная вместимость из расчёта 8 человек на кв. м – 277 пассажиров. В настоящее время единственный трамвай этой модели проходит «обкатку» с пассажирами в Самаре по маршруту №5.

Как сообщила пресс-секретарь ArcelorMittal Ostrava Барбора Черна-Дворжакова, колёсные пары планируется устанавливать на трамваях, которые будут обслуживать болельщиков футбольного ЧМ-2018. Общую сумму заказа, выполнение которого планируется уже в ноябре 2017 года, она не сообщила.

По оценкам экспертов, речь идёт о сумме в «несколько миллионов евро». В пресс-службе компании, в свою очередь, напомнили о том, что ArcelorMittal Engineering Products Ostrava ранее уже осуществляла поставки трамваев в Россию. «Помимо этого, наши трамваи используются в Словакии, Венгрии, Франции, Турции и Украине», – говорится в ответе на запрос ПТ.

Чешские трамваи покоряют Россию

Отметим, что чешские трамваи и запчасти к электротранспорту чешского производства пользуются значительной популярностью в странах бывшего СССР. В частности, в ближайшее время в Курске появится 10 модернизированных трамваев Т3 стоимостью около 10 млн рублей. Интерес к чешской технике проявляют и в Челябинске. Руководитель управления городского транспорта Роман Болотов заявил, что администрация города ведёт переговоры с неназванной чешской компанией.

В Москве также не собираются отказываться от эксплуатации чешского подвижного состава. По словам руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгения Дридзе, в чешских трамваях будет модернизирована электроника, причём работы планируется осуществлять в Москве.

Кстати, идею создания подобного производства уже реализовали в Екатеринбурге. По инициативе местной администрации летом 2016 года здесь стартовал пилотный проект по модернизации чешских трамваев на площадке «Уралтрансмаша» в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере городского электрического транспорта АО «Уралтрансмаш» и АО «Прагоимекс», подписанного в рамках визита делегации Екатеринбургской области в Чехию.

«У нового трамвая будет создана новая поворотная тележка с двойным подрессориванием для меньшего износа путей, будет абсолютно новый корпус, но узнаваемая «маска» известной техники Татра Т3. Гарантия нового, по сути, трамвая – 25 лет», – пояснил исполняющий обязанности директора «Уралтрансмаш» Павел Колесник.

Как стало известно «Пражскому телеграфу», в рамках данного проекта чешская сторона отвечает за конструкторско-технологические работы, производственную площадку и людские ресурсы предоставляет «Уралтрансмаш». Объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей.

Заинтересовались чешской техникой и в Северной столице. В июле 2016 года в Санкт-Петербург прибыл на испытания чешский трамвай Inekon Trio-01. Переговоры о закупке и локализации производства трамваев ведёт Самарская область.

«Для нас важна не просто закупка подвижного состава, но и чтобы компания, которая придёт к нам в дальнейшем и чей парк мы закупим, активно работала над локализацией отдельных компонентов на территории нашего региона», – рассказал вице-губернатор и министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко в ходе встречи с представителями чешской делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Чехии в России Владимиром Ремеком.

Автобусы к футбольному празднику

Помимо трамваев, в РФ пользуются спросом и другие виды чешского электротранспорта. В частности, в Ростове к старту мирового первенства по футболу собираются электрические автобусы производства SOR Libchavy. По данным российских СМИ, такой же транспорт планируется использовать в Москве и Санкт-Петербурге. Речь идёт о моделях SOR EBN 12 и SOR EBN 10,5 с электродвигателями ТАМ 1049 Pragoimex мощностью 120 кВт. Главной отличительной чертой этих машин является экологичность и эффективность.

«Зарядить аккумулятор автобуса можно при помощи линий электропередачи для движения обычного троллейбуса. Такую функцию можно провести благодаря встроенному динамическому и статическому пантографу. Помимо этого, двигатель во время работы охлаждается водой, как и тяговый преобразователь. Тепло, которое отводится от двигателя, в зимнее время можно использовать для обогрева салона, что делает автобус ещё выгоднее для его владельцев», – говорится на сайте компании SOR Libchavy.

Эксперт в области городского транспорта Андрей Векшин не удивлён успехам чешской электротехники. Её главными преимуществами специалист назвал простоту в эксплуатации и отсутствие больших затрат на содержание.

«Например, несколько лет назад приобретение 30 трамваев обошлось российскому Калининграду в 760 тыс. долларов. Другими словами, один трамвай стоил чуть больше 25 тысяч. Вместе с тем цена новой российской техники выше в 5-6 раз», – отметил Векшин в беседе с ПТ.

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