Визит к психологу – слабость или отвага?

Большинство мужчин, воспитанных по правилам «сильного пола», – молчуны: свои проблемы они стараются умалчивать, а эмоции – подавлять. Для психического здоровья это не всегда хорошо, но вот обратиться к психологу отважится далеко не каждый мужчина.

Даже близкие люди порой не понимают, что творится в душе мужчины и что у него на уме. В отличие от женщин – более чувственных, эмоциональных и общительных, немногие мужчины способны на проявление «слабости»: жалобы, упрёки и в целом недовольство жизнью – это не для них. Ведь так поступают только слабаки!

К психологу на аркане

Для мужчины психолог – это человек, с которым придётся много говорить, раскрывать душу и признавать свою слабость и неспособность решить те или иные проблемы. Устоялся стереотип – свои проблемы необходимо решать самостоятельно.

Ещё одна причина избегать встречи с психологом – сами женщины, которые с самого что ни на есть начала своего существования программируют мужчин действовать именно так – самостоятельно и безапелляционно, в противном случае мужчина считается слабаком. А слабаком себя не желает признать ни один из представителей сильного пола, даже если для этого есть все основания.

Действительно, если заглянуть в храмы, на семинары и тренинги, собрания анонимщиков, мы увидим, что большинство посетителей – это женщины. И в то же время на разных спортивных соревнованиях и везде, где предполагается соперничество и конкуренция, представители сильного пола в большинстве.

Сами мужчины заблуждаются по поводу своей всемогущей роли и порой пытаются подавить проблему, отправляясь в бар с друзьями и т.д. Разговоры по душам с друзьями не решают проблем, а лишь усугубляют их ещё больше.

Гены всему виной

Оказывается, мужчины на генетическом уровне слабее женщин: во всём виновата отсутствующая X-хромосома (у женщин – XX-хромосома), которая содержит гены, отвечающие за выносливость, терпеливость, а также выполняющие функции защиты от различных инфекций.

Доподлинно известно, что женский пол куда лучше переносит голод (вспомнить хотя бы разнообразные диеты, которыми увлекаются исключительно женщины), усталость, стрессы и болезни. Даже по своей конституции женщины сильнее мужчин, уступая последним лишь в мышечной массе.

И с этим удивительным фактом мужчины не желают мириться и тем более это обсуждать. Ведь настоящих мужчин так воспитывают: сильный пол, преодолевающий все трудности сам.

Чувственное и интуитивное восприятие или эмоциональный интеллект у женщин развит куда больше, оттого им так важен психологический климат в семье, на работе, гармония с окружающим миром. Женщины отправляются на приём к психологу, пока их мужчины травят с коллегами анекдоты в курилке, притворяясь, что всё у них хорошо.

И все же находятся немало мужчин (и с каждым годом их становится все больше), которые обращаются за помощью к профессиональному психологу. Практикующий психолог в Праге Якубова Мухиба рассказала ПТ: «Последние несколько лет я стала замечать, что мужчины стали приходить на консультации всё чаще».

И, как правило, речь идёт о мужчинах, так сказать, с тонкой душевной организацией, а также о представителях сексуальных меньшинств.

Выход находят сами

«Исходя из моих наблюдений, многих мужчин, приходящих ко мне на приём, можно охарактеризовать как достаточно смелых и целеустремлённых, гибких и творческих. И я безмерно рада, что таких мужчин в нашем обществе становится всё больше», – добавила Мухиба.

Оказывается, работать с клиентами-мужчинами даже проще. «Рыдать, заливаясь крокодильими слезами, я не буду», – как то заявил сразу с порога один клиент. Оказалось, что этот молодой человек именно так и представлял себе нашу работу: терапевт в мягком кресле и плачущий пациент на кушетке, – делится воспоминаниями психотерапевт Екатерина Сигитова. – Немного посмеявшись, мы быстро перешли к делу, суть которого сводилась к организации бизнеса и выстраиванию взаимоотношений с коллективом».

«В отличие от женщин, мужчины приходят на приём, чтобы выговориться, – говорит психолог и гипнолог Наталия Вайксельбаумер. – И нередко выход из сложившейся ситуации или проблемы находят самостоятельно, в отличие от женщин, которые порождают все новые и новые вопросы/проблемы, отчего их визиты становятся уже перманентными».

Тем не менее обсуждаемый спектр проблем достаточно разнообразен: это и бессонница, и депрессии, и синдром хронической усталости, и, конечно же, проблемы в сексуальной сфере. И всё это лишь верхушка айсберга. После «разбора полёта» на повестке оказываются алкоголизм, наркомания, семейные конфликты, трансформировавшиеся в зажимы и блоки, уходящие корнями в само детство. А это уже мама, папа, бабушка, дедушка, школьный учитель, первая любовь.

Для душевной гармонии

Каждый психолог, когда вы перешагнёте порог его кабинета, убедит вас, что не стоит бояться и избегать визитов к профессионалу. Не следует бояться менять, улучшать свою жизнь сообща, посоветовавшись и получив консультацию специалиста. После приёма представителю сильного пола станет значительно легче.

Выговариваясь, вы освобождаетесь от накопившихся негативных мыслей, шаблонов и стереотипов. Обсуждая проблему, находите выход из сложившейся ситуации. Общаясь и доверяя, сохраняете мир, покой и взаимопонимание во взаимоотношениях с близкими людьми.

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