Во Франции была задержана крупная партия наркотиков. Посылка с наркотиками должна была ехать через Прагу.

Французские таможенники конфисковали в парижском аэропорту Руасси около 135 кг. стимуляторов под названием “Каптагон”. Наркотические средства были предназначены для группировки джихадистов. Первую партию препарата было изъято в начале января 2017 года. Наркотики были обнаружены в фабричных упаковках груза курсирующего из Ливана в Чехию. Конечным пунктом назначения была Саудовская Аравия.

Немецкие и чешские власти помогали в поисках партии с препаратом общим весов в 70 кг. Также чешская таможенная служба ранее заявила, что груз был отправлен частным физическим лицом из Чехии в Турцию. Оплата за отправку груза была совершена с территории Турции, вблизи сирийской границы. Остальные 67 кг. наркотических веществ было обнаружено французской таможенной службой. Груз курсировал из Ливана в Африку. Общая стоимость конфиската была оценена в 1,5 миллиона евро.

Каптагон относится к легким центральным стимуляторам, дает слабые периферические эффекты. Показания к применению каптагона: состояния усталости и истощения, сниженная работоспособность, нарушение способности к сосредоточению внимания, а также реактивные депрессии, период рекопвалесценции, состояние инертности у стариков. Побочные явления: головная боль, головокружение, экстрасистолии, привыкание к препарату. По противопоказаниям к применению каптагон сходен с амфетамином. Вещество Каптагон широко используется исламистами в Сирии и Ираке.

В прошлом месяце сообщения в прессе говорили о том, что Каптагон, используемый джихадистами, может также производиться в Болгарии, являвшейся одной из колыбелей этого наркотика во времена коммунистического режима. Помимо его «возбуждающего» воздействия на бойцов наркотик также является ценным источником финансирования для ИГИЛ.

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