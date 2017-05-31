Всемирный день без табака и первый день антитабачного закона в Чешской Республике

Сегодня Всемирный день без табака и по совместительству первый день действия закона «О защите здоровья перед вредным воздействием веществ, вызывающих привыкание» (Zákon č. 65/2017 Sb.) в Чешской Республике. Закон полностью запрещает курить в ресторанах, кафе, пивных, барах, клубах. Для тех, кто курит будут выделены специальные зоны перед входом, но курить сидя за столиков на летней веранде у кафе также будет запрещено. Главная задача антитабачного закона – защитить как некурящих людей, так и работников заведений общественного питания.

Реакция властей различных районов Праги на новый закон остается не совсем однозначной. Например, центральные районы Прага 1 и Прага 2 очень обеспокоены тем, что посетители кафе и ресторанов будут бросать окурки на асфальт и создавать нежелательный шум после 22 вечер, тем самым будут беспокоить жильцов ближайших домов.

Нарушившим закон физическим лицам будет грозить штраф до 5 000 крон. Штрафные санкции начнутся сразу с первого дня вступления закона в силу. Места общественного питания и другие юридические лица начнут проверять и штрафовать только спустя 90 дней после вступления закона в силу.

Редакция газеты „ Пражский телеграф” решила разобраться где курить нельзя.

Нельзя курить:

внутри всех заведений общественного питания (рестораны, пивные, кафе, бары, клубы);

на остановках общественного транспорта. Запрет распространяется на участок, шириной 5 м. и длиной в 30 м. до дорожного знака «Остановка» и пять метров после. За нарушение закона курильщику грозит штраф – 5000 крон. Запрет распространяется как на курение табачных изделий, так и электронных сигарет и мини кальянов;

запрет курения по всей территории зоопарка;

полный запрет курения на детских игровых площадках;

запрет распространится также и на курение в зданиях больниц и госпиталей. Закон исключат только учреждения психиатрических клиник;

законом запрещено курить внутри и рядом с территорией всех учебных учреждений;

внутри и рядом со зданиями развлекательных учреждений ( кино, театры, выставочные центры );

запрет курения во всем общественных местах ( лестницы подъездов, вестибюли, туалеты, транспорт ).

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