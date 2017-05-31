Всемирный день без табака и первый день антитабачного закона в Чешской Республике

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Сегодня Всемирный день без табака и по совместительству первый день действия закона «О защите здоровья перед вредным воздействием веществ, вызывающих привыкание» (Zákon č. 65/2017 Sb.) в Чешской Республике. Закон полностью запрещает курить в ресторанах, кафе, пивных, барах, клубах. Для тех, кто курит будут выделены специальные зоны перед входом, но курить сидя за столиков на летней веранде у кафе также будет запрещено. Главная задача антитабачного закона – защитить как некурящих людей, так и работников заведений общественного питания.
Реакция властей различных районов Праги на новый закон остается не совсем однозначной. Например, центральные районы Прага 1 и Прага 2 очень обеспокоены тем, что посетители кафе и ресторанов будут бросать окурки на асфальт и создавать нежелательный шум после 22 вечер, тем самым будут беспокоить жильцов ближайших домов.
Нарушившим закон физическим лицам будет грозить штраф до 5 000 крон. Штрафные санкции начнутся сразу с первого дня вступления закона в силу. Места общественного питания и другие юридические лица начнут проверять и штрафовать только спустя 90 дней после вступления закона в силу.
Редакция газеты „ Пражский телеграф” решила разобраться где курить нельзя.
Нельзя курить:
Свежие комментарии