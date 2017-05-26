Встреча с юристом

Консультация юриста пройдет 14 июня 2017 г. в 15:00 в редакции «Пражского телеграфа».

“Пражский телеграф” в рамках сотрудничества с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, проводит бесплатные консультации с юристом в области их человеческих прав, включая право на информацию, язык, культуру и другие.

Мы часто сталкиваемся с проблемами дискриминации и притеснения по национальному признаку. Дискриминация — это одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Она представляет собой ограничение тех или иных прав человека на основании признаков, которые объективно не влияют на его возможность реализации этих прав. Дискриминация русскоязычных жителей ЕС сегодня нередко происходит в политической, социально-экономической, этнокультурной и языковой сферах.

Друзья, запись производится по емейлу ptel@atlas.cz

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