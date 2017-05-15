Выставка американского фотожурналиста Стива Маккари

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Тем, кто надумает сегодня выйти из дома очень советуем сходить на выставку известного американского фотожурналиста Стива Маккари в галерее Ambit. На выставке вы сможете увидеть более 100 фотографий, среди которых можно найти работы, отмеченные наградами престижных конкурсов.
Где: Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1
Когда: 1 апреля — 28 мая
Стоимость: 140 крон/60 крон
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