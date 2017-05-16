Выставка Сальвадора Дали в Праге

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
У всех поклонников творчества Сальвадора Дали есть уникальная возможность увидеть некоторые из его работ, а также ближе познакомиться с жизнью одного из самых известных представителей сюрреализма.
Где: Galerie GOAP, Staroměstské náměstí 15, Praha 1
Когда: На постоянной основе
Стоимость: 90 — 170 крон
Свежие комментарии