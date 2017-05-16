Выставка Сальвадора Дали в Праге

У всех поклонников творчества Сальвадора Дали есть уникальная возможность увидеть некоторые из его работ, а также ближе познакомиться с жизнью одного из самых известных представителей сюрреализма.

Где: Galerie GOAP, Staroměstské náměstí 15, Praha 1

Когда: На постоянной основе

Стоимость: 90 — 170 крон

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