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Выставка Сальвадора Дали в Праге 

У всех поклонников творчества Сальвадора Дали есть уникальная возможность увидеть некоторые из его работ, а также ближе познакомиться с жизнью одного из самых известных представителей сюрреализма.

Где: Galerie GOAP, Staroměstské náměstí 15, Praha 1
Когда: На постоянной основе
Стоимость: 90 — 170 крон

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