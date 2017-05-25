Хорошая кухня с ложкой дёгтя

Сколько раз, гуляя по прекрасным улочкам Праги и почувствовав голод, вы задавались вопросом: куда же зайти на ужин? Так, чтобы не переплачивать за красивый вид из окна и не попасть на некачественную еду, приготовленную для туристического потока. В этот раз мы зашли в ресторан «Бредовский двор» (Bředovský dvůr).

Солидный вид самого здания может слегка обескуражить. Расположено на углу улиц, с одной стороны с чарующим названием Оливовая, с другой – Политзаключённых (Politických vězňů), особо навязчивой рекламы нет, и создаётся впечатление, что за дверями окажется что-то совсем маленькое и уютное. Это первая ошибка, потому что вы попадаете в просторное помещение с каменными сводами и деревянными столами и стульями. Бар, заставленный многочисленными напитками, картины из жизни любителей пива на стенах, а рядом – частично замурованные в стену пивные бочонки. Приглушённое освещение с люстрами неопределённой конструкции прекрасно служит тому, чтобы потерять счёт времени и спокойно сидеть с пивом. Сейчас в ресторане не курят, что является большим плюсом, потому что в полуподвальном зале сигаретный дым создавал бы гнетущее ощущение.

Пока мы подыскивали место, к нам подошёл приветливый официант в униформе и предложил занять свободный столик на террасе. Он провёл нас во внутренний дворик, который ещё не был полностью освобождён от стеклянных стен, поскольку используется и зимой. На террасе нам понравилось больше, к тому же свободный стол оставался последний и потерять его совсем не хотелось.

Буквально не успев отойти, официант появился вновь с меню и с блокнотиком, куда, терпеливо выждав, пока мы размышляли, внёс напитки, которые мы заказали. Это было пиво для мужчин, вода и бутылка вина для нас. Тем, кто предпочитает здоровую кухню, наверное, в ресторане с выбором будет сложно. Здесь представлены вариации чешской кухни по достаточно приемлемым ценам – от рёбрышек до запечёного колена. Выбор салатов минимален. Мы остановились на греческом и «Цезаре». Можно сказать, что ничего другого и не было.

Ну а с мясом мы капризничать не стали. Раз уж попали на чешское застолье, выбирали из чешских блюд. Взяли разные варианты свинины и спокойно беседовали, поедая без особого наслаждения салаты. Вкус их не был каким-то особенным. К большой порции салата мужчины взяли себе по второму пиву. Так мы дождались горячего, которое у сильной половины стола вызвало восторг. Ароматное, уже даже на вид хрустящее колено принесли на мини-вертеле, к нему острый хрен с яблоком и капуста и, конечно, третье пиво. Дамы наслаждались нежными рёбрышками. Всё это время официант вежливо интересовался, довольны ли мы и всё ли в порядке. Нас горячее очень порадовало и тем, что было хорошо приготовлено. Ароматное, сочное мясо было жалко оставлять на тарелке.

Посидели мы достаточно долго за разговорами в приятной атмосфере: после того как начало темнеть, на террасе зажгли фонарики, при свете стало ещё уютней. Гостей было много, и слышалась речь на разных языках. Когда мы начали расплачиваться за ужин, инициативу в свои руки взяла моя подруга, которая уверена, что деньги любят счёт. И оказалась права. У нас в счёте вместо одной бутылки вина было две. Об этом она очень твёрдо и по-русски заявила официанту. Он растерялся и тут же исчез. Через пару минут вернулся с человеком, который утверждал, что это его ошибка и он приносит извинения.

Подруга настояла, чтобы всё прямо при ней посчитали по-новой. На шум пришёл администратор. Выяснив, что произошло и убедившись, что правда на стороне гостей, он попытался ситуацию исправить. Даже предложил нам в качестве извинения бутылку вина, ставшую камнем преткновения, бесплатно. Мы отказались. Заплатили за то, что было в новом счёте, и ушли. Неоднократные извинения испорченное настроение не исправили. Притом, что сам вечер и ужин были действительно хороши. Мы уходили с уверенностью, что все оставшиеся после нас гости свои счета тщательно проверят.

Наш заказ:

Салат «Цезарь» 2х255 крон

Греческий салат 2х155 крон

Печёное колено 2х329 крон

Печёные рёбра 2х289 крон

Вино «Франковка» 1х399 крон

Пиво «Пльзень» 6х47 крон

Вода с лимоном 40 крон

Итого: 3077 крон, чаевых не оставили.

Название ресторана: Bředovský dvůr

Адрес: Politických vězňů 935/13

Телефон: +420 727 918 819

Часы работы: пн–сб: 11.00–24.00, вс: 11.00–23.00

Кухня: 5

Сервис: обслуживание – 5, расчёт – 2

Интерьер: 4

Атмосфера: 4

Соотношение цены и качества: 4

WiFi: нет

Ресторанный критик

Анастасия Калинина

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