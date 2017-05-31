Юбилейный, 20-ый Respect Festival возвращается в пражский Выставочный комплекс

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Посетителей ждет качественная музыка, дружелюбная атмосфера и незабываемые впечатления. В этом году участие в музыкальном фестивале подтвердили исполнители со всего мира — Украины, Израиля, Эфиопии и многих других стран. Подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия.
Где: Výstaviště Praha Holešovice
Когда: 17 — 18 июня
Стоимость: 450 крон
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