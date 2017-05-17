ЗАО «Дробмаш» и АО «НОЕН» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

ЗАО «Дробмаш» и чешская компания АО «НОЕН» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Речь идёт о производстве в России техники для добычи минеральных ресурсов с использованием технологии чешской компании «НОЕН». Условиям соглашения конечной целью проекта будет создание на производственных площадках ЗАО «Дробмаш» производства техники АО «НОЕН». Проект бессрочный. От данного сотрудничества предприятия получат возможность выхода с новой продукцией на перспективный рынок стран Таможенного Союза.

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