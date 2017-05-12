Защити свои права!

Я пенсионерка, живу в Чехии одна, порой мне нужна помощь дома по хозяйству или даже в магазин сходить что-то купить, не знаю, к кому обратиться. Условия проживания оставляют желать лучшего, не знаю, кому жаловаться. К тому же, подозреваю, что мне как пенсионерке наверняка положены какие-то льготы. Где можно узнать, на что мне рассчитывать? У меня вид на жительство в ЧР.

Ольга Сергеевна, Прага

Если у Вас нет родственников в Чешской Республике, Вам прежде всего нужно

обратиться в магистрат, где работают отделы социальной службы. Там Вам разъ-

яснят, на какие льготы Вы можете рассчитывать. Это касается и проезда на транспорте, и ряда платных медицинских услуг. С учётом Вашего возраста Вы можете рассчитывать и на бесплатный проезд в транспорте. Для этого необходимо посмотреть Ваши документы.

За Вами в случае необходимости закрепят и социального работника, который

будет приходить к Вам домой, может убирать, по договорённости – варить, по-

мочь Вам выйти на улицу на прогулку. И ходить в магазин за продуктами. Число посещений работника Вам нужно оговорить сразу в отделе cоциальной помощи. Там же есть и социальное такси, которое может Вас отвезти, например, в больницу.

Там же Вам могут сообщить координаты организаций, которые организовывают досуг пожилых людей и пенсионеров. Это могут быть и поездки, как правило,

недалёкие и комфортные, и экскурсии, и совместные прогулки. Такие центры поддержки в каждом районе свои. Что касается неудобств, связанных с жильём, то здесь решение зависит от того, кому оно принадлежит.

Если Вы снимаете его, то за порядок отвечает хозяин квартиры, и жаловаться

нужно ему. В случае, если это жильё муниципальное, то необходимо обращаться

в магистрат. В каждом случае такие вопросы решаются индивидуально. С сожа-

лением могу признать, что социально-бытовая служба для пожилых и одиноких

плохо развита в ЧР.

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